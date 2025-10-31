Monza, Bianco: «A Palermo la squadra ha fatto una partita incredibile»

MONZA – A due giorni dal match tra Monza e Spezia, in programma per domenica alle ore 17:15, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei Brianzoli Paolo Bianco, tornando anche a parlare del match di martedì contro il Palermo.

«Dopo Palermo siamo tornati a casa alle 3 del mattino e il giorno dopo la squadra sia è allenata benissimo. Stanno tutti bene. Non è facile in questo momento per chi sta fuori, specialmente quando la squadra vince. L’atteggiamento positivo sta facendo la differenza» ha dichiarato.

Bianco ha anche commentato l’equilibrio dimostrato contro i rosanero: «In questo momento subiamo pochissimo, la squadra ha un buon bilanciamento nelle due fasi e sta lavorando bene. Col Palermo il Monza ha fatto una partita incredibile»

Poi uno sguardo al prossimo match: «Domenica sarà una partita difficile, non dobbiamo abbassare la guardia. Nella riunione tecnica di questa mattina, ho detto alla squadra che ho paura. Loro mi hanno guardato in maniera strana, ho paura di loro, perché qualsiasi cosa fosse accaduta a Palermo o accada domenica il campionato non finisce»

Infine sull’atteggiamento che vuole dai suoi non ha dubbi: «La mia squadra non deve speculare, deve giocare per vincere le partite. Non voglio che la squadra si accontenti, deve sempre dare il massimo. Oggi si è creata la giusta alchimia tra i veterani e i nuovi, c’è lo spirito giusto»