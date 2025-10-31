Reggiana, Dionigi verso l’Avellino: «Contro il Modena grande gioia, ma adesso testa a domani»

Alla vigilia del match tra Avellino e Reggiana, in programma per domani alle ore 12:30 e valevole per l’undicesima giornata di Serie B, ha presentato il match in conferenza stampa l’allenatore dei granata Davide Dionigi.

«Abbiamo archiviato in fretta la grande gioia del derby, che ha reso contenti il patron Amadei, il presidente Salerno, i vice presidenti Fico e Cattani, insieme a tutto l’ambiente. Ci siamo subito tuffati sulla sfida di domani, incontreremo una squadra che ha investito in modo importante dopo la promozione e si sta dimostrando di categoria».

Dionigi ha poi aggiunto: «Siamo di nuovo pronti a una gara di intensità, con molta gamba e sacrificio, nella quale dovremo essere bravi a sviluppare le nostre qualità di manovra. L’Avellino ha adottato fino a questo momento vari sistemi di gioco, abbinando fisicità e qualità tecniche»

Poi un commento sulle scelte delle ultime giornata: «Sono state ragionate in funzione delle tre partite, tenendo conto della gestione delle forze considerando le assenze. Dopo un derby giocato con tanta intensità ed energia, serve un altro sforzo importante. Vogliamo continuare a consolidare la nostra identità e l’unità del gruppo»

Infine uno sguardo agli indisponibili: «Abbiamo provato fino alla fine ad avere a disposizione per domani alcuni dei ragazzi in fase di rientro, con Girma e Reinhart che in questi giorni stanno accelerando il percorso»