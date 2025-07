Serie B e Palermo su DAZN: tutti i pacchetti e i prezzi per la stagione 2025/26

La nuova stagione calcistica è alle porte e il Palermo si prepara a vivere da protagonista il campionato di Serie B 2025/26. Come nella passata annata, sarà DAZN a trasmettere in esclusiva tutte le partite del campionato cadetto, compresi i match dei rosanero. La grande novità? Nessun rincaro sui prezzi: l’offerta resta invariata, con la possibilità di scegliere il pacchetto più adatto in base alle proprie esigenze.

Tutta la Serie B con DAZN: i pacchetti

Per seguire il Palermo e l’intero campionato di Serie B, DAZN propone due soluzioni: il pacchetto “DAZN Full” e il più economico “DAZN Goal”.

DAZN GOAL – L’opzione per i tifosi della Serie B

Ideale per chi è interessato soprattutto alla Serie B e al grande calcio internazionale, il pacchetto “DAZN Goal” include:

Tutte le partite della Serie BKT 2025/26

Tre partite a giornata della Serie A (in co-esclusiva)

Serie A Femminile eBay

Tutta LaLiga spagnola e il meglio della Liga portoghese

Prezzi DAZN GOAL:

129 euro per tutta la stagione (pagamento unico) – 10,75 €/mese

13,99 €/mese con pagamento annuale in 12 rate

19,99 €/mese con pagamento mensile senza vincoli

DAZN FULL – L’offerta completa

Per chi non vuole perdersi nemmeno un minuto del calcio italiano e internazionale (inclusa tutta la Serie A e la Serie B), il pacchetto “Full” offre:

Tutta la Serie A TIM

Tutta la Serie BKT

LaLiga, Primeira Liga, Serie A Femminile

Altri sport: basket, volley, tennis, ciclismo, boxe, MMA, Eurosport e Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Prezzi DAZN FULL:

359 euro per tutta la stagione (pagamento unico) – 29,92 €/mese

34,99 €/mese con pagamento annuale in 12 rate

44,99 €/mese con pagamento mensile senza vincoli

Con l’inizio del campionato fissato per il weekend del 23-24 agosto 2025, chi non vuole perdersi nemmeno una partita del Palermo potrà farlo scegliendo l’abbonamento più conveniente, senza preoccuparsi di aumenti di prezzo rispetto alla passata stagione.

DAZN rilancia la sua offerta sportiva mantenendo i costi invariati e garantendo ai tifosi rosanero un’intera stagione di emozioni, in campo e in streaming.