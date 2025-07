Palermo, lavoro atletico e tecnica nel pomeriggio a Châtillon: Blin e Augello guidano il gruppo

Prosegue il ritiro del Palermo in Valle d’Aosta, giunto alla sua undicesima giornata. Nel pomeriggio, la squadra di Filippo Inzaghi ha svolto una seduta incentrata su esercitazioni atletiche e tecniche, con l’obiettivo di proseguire nella costruzione della condizione fisica e dell’identità di gioco.

La sessione si è aperta con un’esercitazione tecnica basata sui colpi di testa: i calciatori erano chiamati a concludere verso una porta delimitata da sagome. A rendere più coinvolgente il lavoro, dopo ogni tiro il giocatore prendeva posto tra i pali per provare a parare la conclusione successiva. Un esercizio utile a stimolare concentrazione, coordinazione e spirito competitivo.

Successivamente, la squadra ha indossato le scarpe da ginnastica per una fase interamente dedicata alla corsa. I rosanero hanno affrontato un programma di lavoro su più livelli di intensità, alternando fasi di corsa controllata a tratti a ritmo sostenuto. Tra i più brillanti si sono distinti Augello e Blin, costantemente nelle prime posizioni del gruppo durante le ripetute.

Non hanno preso parte all’allenamento in gruppo i difensori Magnani e Kristoffer Lund, entrambi impegnati in un programma personalizzato.

Il Palermo continua così il proprio percorso di preparazione in vista della terza amichevole precampionato, in programma giovedì 24 luglio contro la Nuova Sondrio Calcio, formazione militante in Serie D.

