Serie B, domani si torna in campo: inizia la volata finale

La Serie B riaccende i motori con la 34ª giornata, in programma domani, dando ufficialmente il via alla volata finale del campionato. Dieci partite in un solo giorno e riflettori puntati su ogni campo: ogni punto può essere decisivo nella corsa playoff, salvezza e promozione diretta.

Ad aprire il programma sarà Südtirol-Bari alle 12.30, poi alle 15 spazio a otto match in contemporanea, tra cui spiccano Palermo-Carrarese, Sassuolo-Frosinone e Mantova-Catanzaro, sfide che mettono in palio posizioni pesanti in classifica. Chiude il turno Pisa-Cremonese alle 20.30.