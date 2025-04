Tuttosport: “Il Palermo deve battere la Carrarese”

Il Palermo è padrone del proprio destino, con un punto di vantaggio che oggi vale l’accesso ai playoff. Ma da domani inizia un mini-campionato di cinque partite decisive, con l’obiettivo chiaro: difendere la posizione e provare a migliorarla. La prima tappa è contro la Carrarese, al Barbera, squadra che all’andata ha già fatto male ai rosanero.

Come scrive Luigi Butera su Tuttosport, il tecnico Alessio Dionisi è consapevole dell’importanza del momento: «Alla squadra ho detto che in queste cinque partite possiamo arrivare quinti o decimi. Dipende solo da noi. Dobbiamo prenderci i playoff e poi giocarci le nostre possibilità, vediamo quanto piccole. Se ci si crede, non è mai troppo tardi».

Il tecnico invita a non sottovalutare l’avversario: «La Carrarese è undicesima e sta facendo un gran campionato».

Le scelte di formazione

Sul fronte formazione, Di Francesco sarà l’unico indisponibile, mentre rientra in gruppo Ceccaroni, pronto a riprendere posto nel terzetto difensivo. In panchina anche Nikolaou, recuperato.

Il Palermo dovrebbe presentarsi con il modulo 3-4-2-1: in difesa Magnani, Ceccaroni e Baniya davanti ad Audero; sulle fasce Pierozzi e Lund, in mezzo Blin accanto a Gomes. Sulla trequarti Segre e Brunori, a supporto dell’inamovibile Pohjanpalo.