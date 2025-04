Serie B, classifica club più multati: Cosenza in testa, Palermo al quinto posto

Il campionato di Serie B, rinomato per il suo equilibrio e imprevedibilità, si distingue non solo per l’entusiasmo sul campo ma anche per le frequenti penalità finanziarie inflitte alle squadre a causa del comportamento non conforme dei tifosi. La “classifica delle ammende” rivela quali club hanno dovuto versare più soldi per infrazioni durante la stagione.

Al vertice di questa poco invidiabile classifica si trova il Cosenza, che ha accumulato ammende per un totale di 54.500 euro, a dimostrazione delle difficoltà incontrate nel mantenere un comportamento adeguato da parte dei propri sostenitori. Seguono stretti la Juve Stabia e lo Spezia, con rispettivamente 46.500 euro e 33.500 euro in sanzioni.

Altri club noti come la Salernitana e il Palermo hanno anche ricevuto multe significative, con la Salernitana che ha pagato 30.000 euro e il Palermo 28.000 euro, sebbene per quest’ultimo sia stata annullata una multa di 3.000 euro.

La classifica prosegue con il Bari, che ha subito sanzioni per 23.500 euro, il Catanzaro con 21.000 euro, e il Brescia con 19.000 euro. Le squadre come Carrarese, Reggiana e Sampdoria si posizionano più in basso nella lista, ma con ammende comunque sostanziose.

La classifica completa delle ammende riflette non solo l’intensità e la passione che caratterizzano le partite di Serie B ma anche le sfide che i club devono affrontare nel gestire comportamenti a volte troppo ferventi dei propri tifosi.

CLASSIFICA AMMENDE SERIE B

Cosenza 54.500 euro

Juve Stabia 46.500 euro

Spezia 33.500 euro

Salernitana 30.000 euro

Palermo 28.000 euro*

Bari 23.500 euro

Catanzaro 21.000 euro

Brescia 19.000 euro

Carrarese 16.000 euro

Reggiana 13.500 euro

Sampdoria 9.000 euro

Pisa 7.500 euro

Modena 7.000 euro

Cesena 4.000 euro

Mantova 3.000 euro

Sassuolo 2.500 euro

Frosinone 2.000 euro

Cittadella 1.500 euro

*Annullata multa di 3mila euro al Palermo