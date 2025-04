Bari verso il Palermo: il report della seduta pomeridiana

Nel cammino verso la cruciale sfida del 11 aprile contro il Palermo, la squadra biancorossa ha continuato oggi la propria preparazione, seguendo il programma di allenamenti delineato dallo staff tecnico. L’incontro, che si terrà allo stadio San Nicola alle ore 20:30, rappresenta un importante anticipazione della 33ª giornata della Serie BKT.

La sessione di allenamento odierna è iniziata con un’intensa attività in palestra, focalizzata su circuiti di potenziamento muscolare, core stability e esercizi preventivi per ridurre il rischio di infortuni. Successivamente, il gruppo si è trasferito sull’area adiacente dello stadio, l’Antistadio, per proseguire con esercizi dedicati alla mobilità articolare.

La parte centrale dell’allenamento ha visto i giocatori impegnati in esercitazioni tecnico-tattiche mirate a affinare le strategie di gioco e la coordinazione sul campo. La giornata si è conclusa con una partita a ranghi misti, giocata su una porzione ridotta del campo, permettendo agli allenatori di osservare le dinamiche di gioco in condizioni simulate di partita.

Alcuni giocatori hanno seguito un programma personalizzato durante la sessione, modulando l’intensità delle esercitazioni e omettendo la partitella finale, come misura precauzionale.

Gli allenamenti continueranno domani con una sessione pomeridiana che si svolgerà a porte chiuse, permettendo alla squadra di concentrarsi al massimo senza distrazioni esterne, in preparazione al confronto con il Palermo.