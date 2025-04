Bari-Palermo, big match per i playoff: tutte le quote dei bookmaker

La 14ª giornata del girone di ritorno della Serie BKT 2024/25 si apre con un match di altissimo livello. Venerdì 11 aprile, alle ore 20:30, allo stadio San Nicola, andrà in scena Bari-Palermo, una sfida chiave per la corsa ai migliori piazzamenti playoff.

Il Bari arriva dal pareggio spettacolare per 3-3 sul campo del Catanzaro, mentre il Palermo è reduce dalla grande vittoria casalinga contro il Sassuolo (5-3), che ha rilanciato ulteriormente le ambizioni della formazione di Dionisi.

Le principali agenzie di scommesse hanno pubblicato le quote del match, che si preannuncia molto equilibrato:

SNAI: 1 (Bari) a 2.75 – X a 2.95 – 2 (Palermo) a 2.65

Betfair: 1 a 2.80 – X a 3.00 – 2 a 2.70

AdmiralBet: 1 a 2.70 – X a 3.00 – 2 a 2.55

Lottomatica: 1 a 2.80 – X a 2.95 – 2 a 2.60

NetBet: 1 a 2.77 – X a 3.05 – 2 a 2.62

888sport: 1 a 2.80 – X a 3.25 – 2 a 2.50

LeoVegas: 1 a 2.75 – X a 3.20 – 2 a 2.48

Le quote evidenziano come il match sia sostanzialmente aperto a qualsiasi esito, con una leggera preferenza verso il segno 2 (vittoria del Palermo) da parte di alcuni operatori.

Bari e Palermo sono entrambe in piena lotta per accedere alla fase finale della stagione nel miglior modo possibile: al San Nicola si prevede una sfida intensa, carica di significati e fondamentale in ottica playoff.