Martorelli: «A Palermo un incidente di percorso per il Sassuolo»

Dopo la sconfitta per 5-3 del Sassuolo sul campo del Palermo, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha commentato l’evento come un semplice “incidente di percorso”.

Di seguito le sue parole ai microfoni di “TuttoMercatoWeb.com”:

«Serie B è un campionato affascinante, uno dei più interessanti per chi ama il calcio», ha dichiarato Martorelli. “Per il Sassuolo, ciò che è successo a Palermo non è altro che un piccolo contrattempo. La nostra festa è solo rimandata e si svolgerà a casa nostra».

Parlando anche della Sampdoria, Martorelli non ha nascosto il suo disappunto: «Non mi aspettavo una debacle di queste proporzioni. Avere una squadra che non riesce a reagire nonostante la presenza di giocatori di calibro è deludente. È difficile spiegare come possano continuare a perdere senza mai sembrare in grado di ottenere un risultato positivo».