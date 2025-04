Serie B, Catanzaro-Palermo: vietata la trasferta ai tifosi rosanero

In occasione della sfida di Serie B tra Catanzaro e Palermo, in programma sabato 26 aprile, è stato ufficializzato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Palermo. Il provvedimento arriva dopo l’analisi condotta dagli organismi competenti per la sicurezza nelle manifestazioni sportive, che hanno evidenziato “elevati profili di rischio in ragione della rivalità tra le tifoserie”.

Il riferimento è ai gravi episodi di intemperanza registrati nel corso dello scorso campionato, ma anche ad alcuni recenti momenti di tensione legati a trasferte concomitanti degli ultras di entrambe le squadre. Da qui la scelta di impedire l’accesso allo stadio ai sostenitori rosanero per questa delicata trasferta.

“Non potevamo fare altrimenti dopo quanto accaduto, ci sono stati scontri che hanno superato i limiti e ora è necessario un segnale forte”, si legge nella motivazione del provvedimento. L’auspicio è che queste misure possano rappresentare un deterrente per il futuro, così da “evitare l’adozione di provvedimenti simili” in occasione di altre partite.