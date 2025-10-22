Serie B, Catanzaro-Palermo affidata a Pairetto. Le designazioni arbitrali della 9^ giornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

La Lega Serie B ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 9ª giornata di campionato. Come da tradizione, ogni settimana l’attenzione si concentra non solo sui match più attesi, ma anche su chi sarà chiamato a dirigerli in campo, soprattutto in gare ad alta tensione.

Catanzaro–Palermo, in programma sabato 25 ottobre alle ore 19:30 sarà diretta da Luca Pairetto, arbitro di grande esperienza, spesso protagonista in Serie A e considerato una garanzia nelle partite di alto profilo.

Pairetto sarà assistito da Miniutti e Niedda, mentre il quarto ufficiale sarà Totaro. Al VAR spazio a Nasca, nome ben noto tra gli specialisti della video-assistenza, con Cosso come AVAR.

 

Gli arbitri della Serie B

MODENA – EMPOLI Venerdì 24/10 h. 20:30

TREMOLADA

ZINGARELLI – LUCIANI

IV: RENZI

VAR: SERRA

AVAR: MONALDI

 

AVELLINO – SPEZIA h. 15:00

PERENZONI

DI GIACINTO – RINALDI

IV: CREZZINI

VAR: PICCININI (ON-SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

 

MONZA – REGGIANA h. 15:00

FOURNEAU

RICCI – BIANCHINI

IV: ZAGO

VAR: GIUA

AVAR: PATERNA

 

SAMPDORIA – FROSINONE h. 15:00

TURRINI

FONTANI – GALIMBERTI

IV: CALZAVARA

VAR: CAMPLONE

AVAR: RUTELLA

 

SUDTIROL – CESENA h. 15:00

ZANOTTI (foto)

CORTESE – CATALLO

IV: RAPUANO

VAR: SOZZA

AVAR: PRENNA

 

VIRTUS ENTELLA – PESCARA h. 15:00

MUCERA

VOTTA – CEOLIN

IV: MACCARINI

VAR: SANTORO (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR: PAGANESSI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

 

CARRARESE – VENEZIA h. 17:15

PERRI

REGATTIERI – EMMANUELE

IV: DI MARCO

VAR: BARONI

AVAR: FERRIERI CAPUTI

 

CATANZARO – PALERMO h. 19:30

PAIRETTO

MINIUTTI – NIEDDA

IV: TOTARO

VAR: NASCA

AVAR: COSSO

 

PADOVA – JUVE STABIA Domenica 26/10 h. 15:00

ALLEGRETTA

BITONTI – ZEZZA

IV: CALZAVARA

VAR: VOLPI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

AVAR: DEL GIOVANE (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

 

BARI – MANTOVA Domenica 26/10 h. 17:15

MASSIMI

MONACO – GIUGGIOLI

IV: DI CICCO

VAR: PRONTERA

AVAR: GUALTIERI

Ultimissime

Perugia, Tedesco e Gaucci atterrano in città: «È un sogno che si avvera»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

Serie B, Catanzaro-Palermo affidata a Pairetto. Le designazioni arbitrali della 9^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

E’ il nuovo Lamine Yamal, lo ha scoperto MAROTTA | Inter, spesa folle a gennaio per il 2008

Marco Fanfani Ottobre 22, 2025

Mutti: «Modena maturo, Palermo può uscire dal gruppo. Bari e Spezia, situazioni inspiegabili»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

Palermo, arriva l’Hard Rock Café: sarà il primo del Sud Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025