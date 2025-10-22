Perugia, Tedesco e Gaucci atterrano in città: «È un sogno che si avvera»

Giornata di grandi movimenti in casa Perugia. È atterrato questa mattina a Fiumicino, con un volo diretto da Malta, Giovanni Tedesco, accompagnato da Riccardo Gaucci, pronto a dare il via a un nuovo capitolo per il club umbro. Ad accoglierli allo scalo romano c’era Loris Gervasi, direttore sportivo dell’Assisi Calcio, che avrà un ruolo attivo nel progetto.

Poche parole ma cariche di entusiasmo quelle di Tedesco:

«Siamo emozionati e faremo di tutto per risollevare le sorti di questa squadra, anche se non sarà facile. Guardate le nostre facce, siamo felici come bambini. È un sogno che si avvera.»

Nel frattempo, Piero Braglia, ormai ex tecnico biancorosso, ha ufficializzato la rescissione del contratto. Rientrato in sede per gli ultimi adempimenti burocratici, ha voluto congedarsi con stile, scambiando saluti e un caffè con i tifosi presenti: “Ho fatto quello che dovevo fare. Ora la palla passa alla squadra.”