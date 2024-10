Serie B, Carrarese-Juve Stabia: aumenta capienza del “Dei Marmi”

La Carrarese, mediante una nota sul proprio sito ufficiale, ha reso noto che in vista della sfida contro la Juve Stabia è stata incrementata la capienza del “Dei Marmi”:

“Nella giornata odierna è stata emanata un’ordinanza sindacale che dispone l’ampliamento della capienza del settore GRADINATA dello Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di ulteriori 600 posti in occasione della gara tra Carrarese e Juve Stabia, in programma sabato alle ore 15:00 e valida per la 12a giornata del campionato di Serie BKT 2024/2025”.