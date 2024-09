L’AIA ha comunicato che l’arbitro di Catanzaro-Cremonese non sarà più Piccinini, ma Pezzuto.

Ecco la nota:

Si comunica che Marco Piccinini, designato come Arbitro per la gara Catanzaro-Cremonese valida per la 6ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma venerdì 20 settembre, sarà sostituito da Ivano Pezzuto.

CATANZARO – CREMONESE Venerdì 20/09 h. 20.30

PEZZUTO

FONTEMURATO – VOTTA

IV: TURRINI

VAR: BARONI

AVAR: NASCA