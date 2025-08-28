Serie B, Bisoli incorona Venezia e Monza: «Sono le squadre da battere»

Pierpaolo Bisoli, ospite a Radiamo nel Distretto Gialloblù, ha parlato a tutto campo del Modena e del campionato di Serie B, esprimendo grande fiducia nella squadra guidata da Andrea Sottil.

«Società forte, una famiglia»

«Il Modena è una grande società fatta di grandi persone – ha dichiarato Bisoli –. A Modena devono tenerseli stretti: ormai sono poche quelle che ci mettono la faccia. È una famiglia che ci mette passione, oltre ai soldi».

«Squadra quadrata, mi hanno colpito Nieling e Tonoli»

Analizzando la vittoria contro la Sampdoria, l’ex tecnico gialloblù ha sottolineato: «Mi è piaciuto molto il Modena, è una squadra quadrata e forte. Anche chi era in panchina potrebbe tranquillamente giocare titolare. Tra i giocatori mi hanno impressionato Adorni, fortissimo, e soprattutto Nieling e Tonoli: quest’ultimo ha un gran tiro, una rimessa laterale importante, davvero un ottimo acquisto».

«Attacco da categoria superiore»

Bisoli ha poi elogiato il reparto offensivo: «Il Modena ha un parco attaccanti fortissimo per questa categoria. Mendes l’anno scorso ha avuto due infortuni pesanti, ma quest’anno può fare bene: tornerà il Pedro che avevamo visto ad Ascoli. Anche Defrel, se il fisico regge, può essere un valore aggiunto: da subentrato può avere un ruolo fondamentale».

«Sottil uomo giusto al momento giusto»

Sul nuovo tecnico, parole di apprezzamento: «Sottil è pratico, senza troppi ghirigori. Mi piace, credo sia l’uomo giusto al momento giusto: ha una rosa importante e una società forte alle spalle. Nel calcio serve anche fortuna, ma i presupposti per fare qualcosa di importante ci sono».

«Playoff obbligatori»

Le ambizioni del Modena, secondo Bisoli, non possono essere ridimensionate: «Il Modena di quest’anno farà parlare di sé. Per me, se non arriva ai playoff, è una delusione».

«Venezia e Monza corazzate»

Uno sguardo al campionato: «Le favorite sono Venezia e Monza: sono corazzate, illegali come il Sassuolo lo scorso anno».

«Un ricordo speciale e tanta voglia di tornare»

Sul ricordo più bello della sua esperienza a Modena, Bisoli non ha dubbi: «La vittoria contro il Sudtirol che sancì la salvezza. Non fu affatto facile: venivamo da dieci partite senza vittorie, era un tunnel difficile da cui uscire».

Infine, una battuta sul suo futuro: «È stata un’annata difficile, sia a Modena che a Brescia. Non ero al 100% fisicamente. Ora ho voglia di rimettermi in gioco: vedendomi oggi, potrei anche fare ancora 15 minuti in campo».