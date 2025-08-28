Palermo e Sampdoria su Hasa: contatti con l’agente Ramadani
Movimenti di mercato attorno a Luis Hasa, giovane centrocampista del Napoli. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, sia il Palermo che la Sampdoria hanno avviato i primi contatti con l’agente Fali Ramadani per sondare la possibilità di un trasferimento in prestito.
Hasa, profilo di prospettiva che il Napoli potrebbe far partire per garantire minutaggio, rappresenta un obiettivo concreto per rinforzare due squadre di Serie B che puntano ad alzare il tasso tecnico della propria mediana.
Come sottolinea ancora Schira, le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se l’operazione potrà decollare e in quale direzione penderà la scelta del giocatore.