Il Resto del Carlino: “Reggiana, in difesa arriva un lusso per la categoria”

Giangiacomo Magnani è pronto a indossare di nuovo la maglia granata. Come scrive Il Resto del Carlino, Reggiana e Palermo hanno trovato l’accordo per il difensore classe ’95, che arriva in prestito fino al termine della stagione.

Un ritorno dal forte valore simbolico: Magnani, originario di Fabbrico, ha scelto di avvicinarsi a casa per gestire al meglio alcuni problemi familiari. Il club siciliano, che lo aveva acquistato a gennaio dal Verona con un ricco contratto pluriennale, ha accolto la sua richiesta con grande sensibilità, come sottolinea ancora Il Resto del Carlino. Anche la piazza rosanero ha mostrato vicinanza al giocatore, dedicandogli uno striscione, così come Inzaghi.

Parte dell’ingaggio sarà comunque a carico del Palermo, che spera di riaccoglierlo la prossima estate, magari dopo una promozione in Serie A. Intanto il ds Fracchiolla deve far quadrare i conti: con Papetti, Rozzio, Bonetti, Quaranta, Meroni, Sampirisi e il jolly Libutti, i centrali in organico sono tanti e qualcuno rischia di finire fuori lista. Secondo Il Resto del Carlino, il principale indiziato è Meroni: giocatore affidabile ma con l’ingaggio più pesante e in attesa di rinnovo, sul quale si sono già mossi Bari e Brescia.

Sul fronte esterni resta viva la pista Sernicola della Cremonese, mentre tramonta definitivamente l’opzione Missori (Sassuolo), vicino all’Avellino dopo un’estate da tormentone di mercato.

Per il centrocampo, l’obiettivo numero uno rimane Charlys Matheus Lima Ponte, classe 2004 del Verona, reduce da un’ottima stagione al Cosenza. «È giovane, strutturato e perfetto per dare sostanza alla mediana di Dionigi», scrive Il Resto del Carlino. I rapporti con l’Hellas sono ottimi, ma la concorrenza è alta.

Un occhio va tenuto anche a Stulac, finito nel mirino della Ternana: in caso di cessione, Fracchiolla avrebbe margini per aggiungere un altro centrocampista oltre a Charlys.

Prima della chiusura del mercato, inoltre, sono previsti gli arrivi di un terzo portiere low cost e di un attaccante con caratteristiche complementari a quelli già in rosa. «All’appello, oltre a Magnani, mancano ancora tre-quattro pedine – conclude Il Resto del Carlino –. Da qui alle 20 di lunedì non ci annoieremo».