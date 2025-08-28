Il Messaggero: “Frosinone, contro il Palermo sarà emergenza in difesa”

Il Frosinone prepara la trasferta di Palermo tra entusiasmo e qualche pensiero di troppo. Sabato sera alle 21, al “Barbera”, la squadra di Alvini sfiderà i rosanero di Pippo Inzaghi, ma le attenzioni non sono rivolte soltanto al campo. Come scrive Alessandro Biagi su Il Messaggero – edizione Frosinone, il mercato potrebbe regalare novità importanti in difesa: il centrale Ilario Monterisi, perno della retroguardia giallazzurra, è finito nel mirino di Cremonese e Cagliari.

Il contratto lo lega al Frosinone fino al 2027, ma l’interesse di club di categoria superiore potrebbe scatenare un duello di mercato. «La possibile partenza di Monterisi – sottolinea Biagi sul Messaggero di Frosinone – porterebbe la società a correre ai ripari, cercando un altro centrale di esperienza».

Intanto il tecnico deve fare i conti con le assenze: Calvani è squalificato dopo l’espulsione rimediata contro l’Avellino, mentre Biraschi è alle prese con problemi fisici e resta in dubbio. Per sostituire Calvani si valutano le soluzioni interne: il giovane ciociaro Gabriele Bracaglia e Jacopo Gelli, primo acquisto estivo del club.

Sul fronte offensivo, ieri è stato ufficializzato l’arrivo di Edoardo Vergani. L’attaccante classe 2001, cresciuto nelle giovanili dell’Inter e già protagonista con l’Italia Under 17 (4 gol all’Europeo 2018), arriva da svincolato dopo l’esperienza al Sudtirol. Con il Pescara, lo scorso anno in C, ha collezionato 20 presenze, un gol e due assist, prima di chiudere la stagione con una sola apparizione in B con la maglia altoatesina. In passato ha assaggiato anche la Serie A, con il Bologna e la Salernitana, totalizzando 7 presenze complessive. Ora il Frosinone rappresenta l’occasione per rilanciare una carriera che prometteva tanto sin dai tempi delle giovanili nerazzurre.

Infine, spazio alle designazioni arbitrali: sarà Marco Di Bello di Brindisi a dirigere Palermo-Frosinone. Al Var ci saranno Nasca di Bari e Serra di Torino, come riporta ancora Il Messaggero Frosinone.

Una vigilia intensa, dunque, tra mercato, emergenza difensiva e la sfida di prestigio al “Barbera”, che i tifosi ciociari attendono con trepidazione.