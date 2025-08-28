Gazzetta del Sud: “Catanzaro, che colpo!”

Se bisognava «alzare l’asticella», come auspicato da Iemmello e da Aquilani, il Catanzaro ha risposto con un colpo importante: Federico Di Francesco. Come riporta la Gazzetta del Sud (edizione Catanzaro), l’operazione era già avviata da giorni ma ha richiesto tempo per definire i dettagli con il Palermo, club con cui l’attaccante era in scadenza a giugno.

Nelle ultime ore sono stati definiti gli accordi: Di Francesco firmerà un contratto biennale con opzione per una terza stagione e arriverà in città tra la fine della settimana e l’inizio della prossima. Sul giocatore c’era anche l’interesse dell’Empoli, ma il ds Polito non si è fatto battere dalla concorrenza.

Classe 1994, prodotto del settore giovanile del Pescara e figlio di Eusebio (oggi allenatore del Lecce), Di Francesco porta al Catanzaro esperienza, tecnica e velocità. In carriera ha collezionato 158 presenze e 17 reti in Serie A con Bologna, Sassuolo, Spal, Empoli e Lecce, prima di scendere in B con il Palermo, dove nelle ultime due stagioni ha totalizzato 66 presenze e 6 gol.

Secondo la Gazzetta del Sud, il suo arrivo consente ad Aquilani di completare il pacchetto di esterni offensivi, garantendo copertura e qualità e permettendo ai giovani, come Nuamah, di crescere con meno pressioni. Un’eventuale coppia sugli esterni con D’Alessandro rappresenterebbe un lusso per la Serie B.

Per vederlo in campo, però, servirà pazienza: Di Francesco è ai box per un infortunio rimediato a fine ritiro con il Palermo e tornerà ad allenarsi soltanto dopo la sosta. Non sarà quindi a disposizione per la prossima trasferta di La Spezia.

Un innesto che, conclude la Gazzetta del Sud, alza sensibilmente il livello tecnico ed esperienziale della squadra calabrese, pronta a puntare con decisione in alto.