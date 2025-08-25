Serie B, 1ª giornata: Palermo da Champions, Ceravolo e Penzo sold out. Entella ultima per presenze

La Serie B ha riaperto i battenti con gol, emozioni e una cornice di pubblico che, ancora una volta, si conferma parte integrante dello spettacolo. L’affetto dei tifosi, in alcuni stadi, ha regalato numeri da record già alla prima giornata.

Il dato più alto arriva dal “Renzo Barbera”: Palermo-Reggiana ha fatto registrare 31.000 spettatori, un pubblico da categoria superiore che ribadisce la passione della piazza rosanero.

Grande entusiasmo anche a Venezia, dove il “Penzo” si è riempito all’inverosimile per il debutto dei lagunari: 8.315 spettatori presenti per la sfida col Bari.

A Catanzaro, il “Ceravolo” ha fatto registrare il tutto esaurito con 12.125 tifosi nella gara contro il Sudtirol, mentre il calore non è mancato neppure a Frosinone (13.087 spettatori per la gara con l’Avellino).

Tra gli altri dati spiccano i 10.510 presenti a Empoli-Padova e i 10.503 di Spezia-Carrarese, a testimonianza di un entusiasmo diffuso anche nelle piazze più piccole. A Pescara, 8.567 spettatori per il match con il Cesena.

Molto più contenuti i numeri di Monza-Mantova (5.291) e soprattutto Virtus Entella-Juve Stabia, che con 2.036 presenze rappresenta il dato più basso della giornata.

Un avvio, insomma, che conferma ancora una volta come la Serie B sia un campionato capace di attrarre un seguito imponente e appassionato, con Palermo a guidare la classifica delle presenze e l’Entella a chiuderla.