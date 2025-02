Serie A: troppo Bologna per il Como, al ‘Dall’Ara’ termina 2-0. La classifica aggiornata

Termina il match tra Bologna e Como. Al Dall’Ara parte benissimo il Bologna che pressa a tutto campo il Como, rendendo qualsiasi iniziativa complicata per gli uomini di Fabregas. A questo punto i rossoblù iniziano anche ad alzare i ritmi in zona offensiva fino a trovare la via della rete: al 25′ De Silvestri è al posto giusto al momento giusto e di testa insacca il gol del vantaggio. Il Como fatica a reagire e resta anche in inferiorità numerica al 38′, quando Fadera esagera con le proteste e viene espulso. All’intervallo il risultato è di 1-0. Nella ripresa il tema della gara non cambia, con il Bologna che domina un Como poco efficace. A chiuderla è Fabbian al 66’.

CLASSIFICA

Napoli – 53

Inter – 50

Atalanta – 47

Lazio – 39

Juventus – 37

Bologna – 34

Fiorentina – 36

Milan – 34

Roma – 30

Udinese – 29

Torino – 27

Genoa – 26

Verona – 23

Lecce – 23

Como – 22

Empoli – 21

Cagliari – 21

Parma – 20

Venezia – 16

Monza – 13