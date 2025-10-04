Serie A: tra Atalanta e Como termina 1-1. La classifica aggiornata
Al Gewiss Stadium finisce 1-1 tra Atalanta e Como. I bergamaschi partono forte e passano al 5’ con Samardzic, rapido a insaccare un pallone vagante in area. Dopo il vantaggio, la squadra di Gasperini sfiora più volte il raddoppio con Sulemana ed Ederson, ma Butez tiene in vita il Como.
Nella ripresa gli ospiti crescono e trovano il pareggio con Jacobo Ramon, bravo di testa a finalizzare un cross dalla destra. Nel finale Carnesecchi salva i nerazzurri su Da Cunha.
Un punto per parte al termine di una gara equilibrata e ricca di occasioni.
La classifica aggiornata
Milan – 12
Napoli – 12
Roma – 12
Inter – 12
Juventus – 11
Atalanta – 10
Sassuolo – 9
Cremonese – 9
Como – 9
Bologna – 7
Cagliari – 7
Udinese – 7
Lazio – 7
Parma – 5
Lecce – 5
Torino – 3
Fiorentina – 3
Verona – 3
Pisa – 2
Genoa – 2