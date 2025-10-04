Serie A: tra Atalanta e Como termina 1-1. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2025

Al Gewiss Stadium finisce 1-1 tra Atalanta e Como. I bergamaschi partono forte e passano al 5’ con Samardzic, rapido a insaccare un pallone vagante in area. Dopo il vantaggio, la squadra di Gasperini sfiora più volte il raddoppio con Sulemana ed Ederson, ma Butez tiene in vita il Como.

Nella ripresa gli ospiti crescono e trovano il pareggio con Jacobo Ramon, bravo di testa a finalizzare un cross dalla destra. Nel finale Carnesecchi salva i nerazzurri su Da Cunha.

Un punto per parte al termine di una gara equilibrata e ricca di occasioni.

La classifica aggiornata

Milan – 12

Napoli – 12

Roma – 12

Inter – 12

Juventus – 11

Atalanta – 10

Sassuolo – 9

Cremonese – 9

Como – 9

Bologna – 7

Cagliari – 7

Udinese – 7

Lazio – 7

Parma – 5

Lecce – 5

Torino – 3

Fiorentina – 3

Verona – 3

Pisa – 2

Genoa – 2

Ultimissime

Serie A: tra Atalanta e Como termina 1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2025

Con Inzaghi titolare, con Chivu RISERVA | Agente in sede, c’è l’addio a gennaio

Marco Fanfani Ottobre 4, 2025

Serie A: termina 1-1 la prima frazione di gioco tra Atalanta e Como

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2025

Serie B: il Cesena cade in casa contro la Reggiana, finisce 1-2 al Manuzzi. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2025

Inzaghi: «Una vittoria storica. Il Palermo ha sfatato ogni tabù e merita la vetta»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2025