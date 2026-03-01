Serie A, pari pirotecnico all’Olimpico: tra Roma e Juventus finisce 3-3. La classifica aggiornata
Spettacolo e gol all’Olimpico, dove Roma e Juventus chiudono sul 3-3 al termine di una sfida vibrante, con i bianconeri capaci di acciuffare il pareggio al 93’.
La gara si sblocca al 39’: sugli sviluppi di un corner battuto da Lorenzo Pellegrini, Niccolò Pisilli serve al limite Wesley França che lascia partire un destro potente all’incrocio per l’1-0 giallorosso. La Juventus reagisce nella ripresa e trova l’1-1 al 47’ con Francisco Conceição, autore di una conclusione perfetta sotto l’incrocio. La Roma però non si scompone: al 54’ è Evan Ndicka a riportare avanti i padroni di casa con un destro rapido in area, prima che al 65’ Donyell Malen firmi il 3-1 con una rasoiata precisa su assist di Manu Koné.
Quando la partita sembra indirizzata, la Juventus torna a crederci. Al 78’ Jeremie Boga accorcia le distanze ribadendo in rete un pallone vagante, riaprendo completamente il match. Nel finale è assedio bianconero e al 90+3’ arriva il gol del definitivo 3-3: sugli sviluppi di un corner, Federico Gatti è il più rapido di tutti ad avventarsi sulla sfera e a battere il portiere con un tiro centrale. Triplice fischio e pareggio spettacolare: la Roma mastica amaro per la rimonta subita allo scadere, la Juventus esce dall’Olimpico con un punto conquistato con carattere.
La classifica aggiornata
Inter 67
Milan 57
Napoli 53
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Sassuolo 38
Bologna 36
Lazio 34
Parma 33
Udinese 32
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15