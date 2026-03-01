Serie A, pari pirotecnico all’Olimpico: tra Roma e Juventus finisce 3-3. La classifica aggiornata

Spettacolo e gol all’Olimpico, dove Roma e Juventus chiudono sul 3-3 al termine di una sfida vibrante, con i bianconeri capaci di acciuffare il pareggio al 93’.

La gara si sblocca al 39’: sugli sviluppi di un corner battuto da Lorenzo Pellegrini, Niccolò Pisilli serve al limite Wesley França che lascia partire un destro potente all’incrocio per l’1-0 giallorosso. La Juventus reagisce nella ripresa e trova l’1-1 al 47’ con Francisco Conceição, autore di una conclusione perfetta sotto l’incrocio. La Roma però non si scompone: al 54’ è Evan Ndicka a riportare avanti i padroni di casa con un destro rapido in area, prima che al 65’ Donyell Malen firmi il 3-1 con una rasoiata precisa su assist di Manu Koné.





Quando la partita sembra indirizzata, la Juventus torna a crederci. Al 78’ Jeremie Boga accorcia le distanze ribadendo in rete un pallone vagante, riaprendo completamente il match. Nel finale è assedio bianconero e al 90+3’ arriva il gol del definitivo 3-3: sugli sviluppi di un corner, Federico Gatti è il più rapido di tutti ad avventarsi sulla sfera e a battere il portiere con un tiro centrale. Triplice fischio e pareggio spettacolare: la Roma mastica amaro per la rimonta subita allo scadere, la Juventus esce dall’Olimpico con un punto conquistato con carattere.

La classifica aggiornata

Inter 67

Milan 57

Napoli 53

Roma 51

Como 48

Juventus 47

Atalanta 45

Sassuolo 38

Bologna 36

Lazio 34

Parma 33

Udinese 32

Cagliari 30

Torino 30

Genoa 27

Fiorentina 24

Cremonese 24

Lecce 24

Pisa 15

Verona 15