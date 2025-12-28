Serie A: pari all’intervallo tra Atalanta e Inter

Primo tempo intenso e combattuto al Gewiss Stadium, dove Atalanta e Inter vanno al riposo sullo 0-0 dopo 45 minuti ricchi di episodi.

L’Inter parte meglio e costruisce le occasioni più nitide: Thuram, Lautaro e Luis Henrique sfiorano il vantaggio, ma trovano sulla loro strada un attento Carnesecchi e una difesa bergamasca reattiva. Al 36’ i nerazzurri trovano anche il gol con Thuram su assist di Lautaro, ma il VAR annulla per fuorigioco, gelando l’esultanza interista.

L’Atalanta risponde soprattutto con Zappacosta ed Ederson, ma senza riuscire a impensierire seriamente Sommer. La partita resta equilibrata, giocata su ritmi alti e con molte interruzioni per falli e fuorigioco.

Si va così all’intervallo sullo 0-0, con l’Inter più pericolosa e l’Atalanta pronta a crescere nella ripresa.