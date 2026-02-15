Serie A: Napoli e Roma pareggiano 2-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
file11 (1)

Un pareggio ricco di emozioni ha caratterizzato la sfida di Serie A tra Napoli e AS Roma, terminata 2-2.

La Roma parte forte e passa in vantaggio al 7’ con Donyell Malen, bravo a finalizzare un filtrante di Bryan Zaragoza. Il Napoli reagisce e trova il pari al 40’ grazie a Leonardo Spinazzola, che insacca un tiro deviato su assist di Eljif Elmas.

Nel secondo tempo la Roma torna avanti al 71’ su rigore trasformato ancora da Donyell Malen, ma il Napoli non molla e al 83’ Alisson Santos realizza un gol spettacolare dall’angolo basso dell’area, fissando il punteggio sul definitivo 2-2.

Il match è stato intenso e ricco di occasioni da entrambe le parti, con entrambe le squadre che hanno dimostrato grande determinazione e spettacolo fino all’ultimo minuto.

 

La classifica aggiornata

Inter – 61

Milan – 53

Napoli – 50

Roma – 47

Juventus – 46

Atalanta – 42

Como – 41

Bologna – 33

Lazio – 33

Sassuolo – 32

Udinese – 32

Parma – 29

Cagliari – 28

Torino – 27

Cremonese – 24

Genoa – 24

Lecce – 21

Fiorentina – 21

Pisa – 15

Verona – 15

