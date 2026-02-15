Serie C Girone A: la Virtus Verona recupera nel finale, contro il Lecco finisce 2-2. La classifica aggiornata
Un finale thrilling ha caratterizzato la sfida tra Lecco e Virtus Verona, terminata 2-2. La partita si era messa subito in discesa per i padroni di casa: al 21’ Konate apre le marcature, mentre Metilka raddoppia al 50’. La Virtus Verona non si arrende e accorcia le distanze al 64’ con Zarpellon, ma il pareggio definitivo arriva solo al 92’ grazie a Fanini, regalando un punto prezioso agli ospiti. Un match equilibrato e intenso, che dimostra come entrambe le squadre lottino per la continuità in classifica nel Girone A di Serie C.
La classifica aggiornata
L.R. Vicenza – 66
Brescia – 50
Lecco – 49
Trento – 44
Alcione Milano – 43
Renate – 42
Inter U23 – 39
Cittadella – 39
Pro Vercelli – 38
Lumezzane – 36
Giana Erminio – 35
AlbinoLeffe – 33
Novara – 32
Arzignano – 30
Dolomiti Bellunesi – 29
Ospitaletto – 28
Pergolettese – 23
Virtus Verona – 20
Pro Patria – 16
Triestina – 4