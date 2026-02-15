Serie C Girone A: la Virtus Verona recupera nel finale, contro il Lecco finisce 2-2. La classifica aggiornata

Un finale thrilling ha caratterizzato la sfida tra Lecco e Virtus Verona, terminata 2-2. La partita si era messa subito in discesa per i padroni di casa: al 21’ Konate apre le marcature, mentre Metilka raddoppia al 50’. La Virtus Verona non si arrende e accorcia le distanze al 64’ con Zarpellon, ma il pareggio definitivo arriva solo al 92’ grazie a Fanini, regalando un punto prezioso agli ospiti. Un match equilibrato e intenso, che dimostra come entrambe le squadre lottino per la continuità in classifica nel Girone A di Serie C.

La classifica aggiornata

L.R. Vicenza – 66

Brescia – 50

Lecco – 49

Trento – 44

Alcione Milano – 43

Renate – 42

Inter U23 – 39

Cittadella – 39

Pro Vercelli – 38

Lumezzane – 36

Giana Erminio – 35

AlbinoLeffe – 33

Novara – 32

Arzignano – 30

Dolomiti Bellunesi – 29

Ospitaletto – 28

Pergolettese – 23

Virtus Verona – 20

Pro Patria – 16

Triestina – 4