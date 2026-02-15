Serie C Girone A: la Virtus Verona recupera nel finale, contro il Lecco finisce 2-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
file8 (3)

Un finale thrilling ha caratterizzato la sfida tra Lecco e Virtus Verona, terminata 2-2. La partita si era messa subito in discesa per i padroni di casa: al 21’ Konate apre le marcature, mentre Metilka raddoppia al 50’. La Virtus Verona non si arrende e accorcia le distanze al 64’ con Zarpellon, ma il pareggio definitivo arriva solo al 92’ grazie a Fanini, regalando un punto prezioso agli ospiti. Un match equilibrato e intenso, che dimostra come entrambe le squadre lottino per la continuità in classifica nel Girone A di Serie C.

 

La classifica aggiornata

L.R. Vicenza – 66

Brescia – 50

Lecco – 49

Trento – 44

Alcione Milano – 43

Renate – 42

Inter U23 – 39

Cittadella – 39

Pro Vercelli – 38

Lumezzane – 36

Giana Erminio – 35

AlbinoLeffe – 33

Novara – 32

Arzignano – 30

Dolomiti Bellunesi – 29

Ospitaletto – 28

Pergolettese – 23

Virtus Verona – 20

Pro Patria – 16

Triestina – 4

Altre notizie

file9

Serie C Girone C: Potenza domina Altamura 3-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Screenshot 2026-02-15 193056

Serie C girone B: termina 1-1 tra Perugia e Carpi, pari anche tra Pontedera e Gubbio. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Screenshot 2026-02-15 192335

Serie C girone A: vince l’Albinoleffe contro l’Arzignano, successo anche per Trento e Lumezzane. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
palermo manchester city (41) mirri

Palermo FC, cordoglio per la scomparsa di Orazio Russo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-13 155412

Catania in lutto: è morto Orazio Russo, aveva 52 anni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Screenshot 2026-02-11 222402

Serie C girona A: vincono Brescia e Lecco, non vanno oltre il pari Inter U23 e Lumezzane. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-10 165426

Bentivegna: «Palermo è casa mia, quei minuti in Serie A non li dimenticherò mai»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file2 (19)

Serie C Girone B: equilibrio fino alla fine, Vis Pesaro e Forlì chiudono 1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
file2 (18)

Serie C Girone B: pari senza reti all’intervallo tra Vis Pesaro e Forlì

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 192153

Serie C girone B: l’Arezzo vince sulla Pianese, successo per l’Ascoli in casa del Pineto. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 183418

Serie C girone A: pari senza reti tra Vicenza e Dolomiti Bellunesi. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 082417

Bari ancora ko, Mantova ritrova il sorriso: Mancuso decide al 94’. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file11 (1)

Serie A: Napoli e Roma pareggiano 2-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
file8 (3)

Serie C Girone A: la Virtus Verona recupera nel finale, contro il Lecco finisce 2-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
gorgone-jpg

Pescara, Gorgone dopo la vittoria sull’Avellino: «Siamo ultimi ma moriremo in piedi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
file9

Serie C Girone C: Potenza domina Altamura 3-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
file10 (1)

Serie B, Empoli-Reggiana 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026