Avellino, Biancolino verso l’esonero: Caserta in pole per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
palermo bari serie b 2-0 (46) caserta

L’Avellino ha deciso di esonerare Raffaele Biancolino. Manca soltanto il comunicato ufficiale, ma la scelta sarebbe ormai definitiva. A riportarlo è Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, che nelle ultime ore ha anticipato la svolta in casa biancoverde.

Sempre secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, in tarda serata sarebbe partito il casting per individuare rapidamente il nuovo allenatore. La dirigenza vuole chiudere in tempi brevi per dare una scossa immediata alla squadra.

Tra i nomi valutati c’è stato anche quello di Pagliuca: l’ex Empoli è stato preso in considerazione ma, stando alle indiscrezioni rilanciate da Alfredo Pedullà, non rappresenterebbe il profilo forte e non avrebbe convinto del tutto la società irpina.

Salgono invece le quotazioni di Fabio Caserta, esonerato lo scorso novembre dal Bari. L’allenatore può tornare in panchina, essendo trascorso il periodo necessario previsto dal regolamento. Il suo profilo sarebbe attualmente in pole per raccogliere l’eredità di Biancolino.

Valutata anche l’opzione D’Angelo come alternativa, mentre non è escluso che possa emergere un ulteriore nome a sorpresa. Tuttavia, la selezione sarebbe ormai stata fatta e l’Avellino sarebbe vicino a definire il nuovo corso tecnico.

Ora si attende soltanto l’ufficialità per chiudere il capitolo Biancolino e aprire una nuova fase della stagione biancoverde.

