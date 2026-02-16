Accardi: «Inter-Juve? Troppe polemiche. Tre mesi fa ho detto che Palermo, Frosinone, Venezia e Monza si giocano il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Giuseppe-Accardi

Beppe Accardi interviene ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, nell’intervista firmata da Alessio Alaimo, e affronta i temi più caldi del momento: dalle polemiche di Inter-Juventus alla corsa Scudetto, fino alla Serie B e al Palermo.

Le polemiche su Inter-Juve

Accardi prova a smorzare i toni dopo le discussioni legate al caso Bastoni:

«Inter-Juventus? Ho visto le polemiche ma fanno parte del calcio. Sarebbe meglio non dare peso a queste cose. Ho letto che Bastoni ha ricevuto dei commenti davvero brutti sui suoi social, così non va».

L’operatore di mercato punta il dito contro l’eccesso dei social:

«La cattiveria delle persone è infinita, i social hanno solo creato scompiglio e problemi. Faccio un esempio: si era sparsa la voce che fosse morto Orazio Russo, io stesso, visto che è stato un mio calciatore, ho scritto un commento sulla sua morte. Sul momento non era morto. È morto dopo. Tutti ci facciamo prendere dalla foga dei social network…».

Scudetto, Accardi è netto

Sulla corsa al titolo, Accardi non usa mezze misure:

«Nel calcio conta quando è finita la partita e il risultato. Oggi l’Inter per perdere lo Scudetto dovrebbe diventare una squadra di ubriachi».

Parole che certificano la fiducia nei nerazzurri in questa fase della stagione.

Milan e Napoli

Accardi analizza anche il momento delle inseguitrici:

«Il Napoli ha avuto un sacco di infortuni e questo è sotto gli occhi di tutti. Capire gli errori diventa difficile. Il Milan invece è in un periodo di ricostruzione e ci può stare che ci siano dei momenti non felici, ma sta facendo un buon campionato».

Serie B e Palermo

Spazio anche alla Serie B, con un passaggio sul Palermo:

«Tre mesi fa ho detto che Palermo, Frosinone, Venezia e Monza si giocano il campionato. Questo può essere l’anno buono. Ma dipende anche dalle altre che vanno a tremila. Gli scontri diretti saranno fondamentali».

Infine un pensiero sulla Sampdoria:

«La Samp ha fatto un mercato molto importante. Un mese fa tanti la davano per morta, invece meritano i complimenti perché si sono rimessi in carreggiata».

Un intervento a tutto campo quello di Accardi a TuttoMercatoWeb.com, nell’intervista di Alessio Alaimo, tra analisi tecniche e riflessioni sul peso crescente dei social nel calcio moderno.

