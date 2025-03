Serie A: l’Udinese frena la Lazio, all’Olimpico termina 1 a 1. La classifica aggiornata

Si conclude sul risultato di 1 a 1 il posticipo della 28esima giornata di Serie A tra Lazio e Udinese. Gara equilibrata nei primi venti minuti, che viene sbloccata al 22′ da Thauvin dopo un contropiede confusionario ma efficiente dei bianconeri: Lucca riesce a battere Gila nel duello fisico e a serve il francese in campo aperto, il quale salta Romagnoli con un rimpallo e poi calcia trovando la risposta di Provedel, ma la palla finisce sui piedi dell’ex attaccante del Palermo che, con una rovesciata difettosa, trova l’assist fortuito per il numero 10 che buca così il portiere biancoceleste.

Subito dopo arriva la risposta dei padroni di casa, con Okoye strepitoso su un tiro a giro di Zaccagni: sul seguente calcio d’angolo, Vecino trova Romagnoli e il difensore firma il pari. Al 44′, poco prima del duplice fischio, Lorenzo Lucca riceve un cross da Kristensen e in controbalzo non trova di poco lo specchio. Nella ripresa regna totalmente l’equilibrio, in cui le due uniche occasioni degne di nota nascono dai piedi di Zemura e Marusic, che trovano le attente risposte di Provedel e Okoye.

Dopo cinque minuti di recupero, arriva il triplice fischio: un punto che non permette alla Lazio di scavalcare la Juventus al quarto posto, mentre l’Udinese mette a segno il quarantesimo punto di questo campionato.

CLASSIFICA

Inter – 61

Napoli – 60

Atalanta – 58

Juventus – 52

Lazio – 51

Bologna – 50

Roma – 46

Fiorentina – 45

Milan – 44

Udinese – 40

Torino – 35

Genoa – 32

Como – 29

Cagliari – 26

Verona – 26

Lecce – 25

Parma – 24

Empoli – 22

Venezia – 19

Monza – 14