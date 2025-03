Cessione Cosenza: dietrofront di Guarascio? Citrigno fissa la deadline

I tifosi del Cosenza continuano a seguire con grande apprensione i possibili sviluppi societari. Negli scorsi giorni il presidente Eugenio Guarascio, contestato dalla tifoseria, ha aperto dopo tanto tempo alla cessione del club, soprattutto dopo l’interesse concreto dell’imprenditore locale Alfredo Citrigno. Quest’ultimo, infatti, avrebbe offerto circa 10 milioni di euro per acquistare la squadra rossoblù, facendo vacillare seriamente il numero uno del Cosenza.

Adesso, però, la situazione potrebbe ribaltarsi. Come riportato da CosenzaPost.it, Eugenio Guarascio si è chiuso in un silenzio preoccupante, motivi per il quale Citrigno ha richiesto un incontro per chiarire meglio la situazione. Infatti, il numero uno dei rossoblù sembrerebbe intenzionato a concludere la stagione al comando, sia se sarà retrocessione che se sarà miracolo salvezza. Le speranze di cessione dunque si riducono, e Citrigno contemporaneamente ha deciso di fissare una deadline per mercoledì 12 marzo: in caso di risposta negativa o non risposta, ritirerà l’offerta.