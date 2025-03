Reggiana, Pizzimenti: «Certe prestazioni non si possono accettare. Serve un cambio immediato»

In seguito alla deludente prestazione maturata in casa del Cosenza, dalla quale è derivata una sconfitta per 1 a 0, il direttore sportivo della Reggiana, Marcello Pizzimenti, ha rilasciato delle dichiarazioni davanti ai microfoni:

«Abbiamo regalato il primo tempo a una Cosenza che, con il cambio di allenatore, ha trovato nuove energie. In queste situazioni – si legge su TuttoReggiana.com – spesso si riescono a tirare fuori risorse inaspettate. Detto questo il nostro approccio è stato sbagliato. Credo sia più una questione mentale, non è la prima volta che accade e dobbiamo capire se è per un eccesso di concentrazione o dovuta a nervosismo e apprensione. I punti adesso iniziano a pesare e dobbiamo restare lucidi senza farci travolgere dalla tensione. Non è una questione di allenatore, ho le mie responsabilità così come i giocatori devono prendersi le proprie. Se fosse un problema strutturale sarebbe un altro discorso, ma questa squadra ha dimostrato di avere qualità e per questo non si possono accettare certe prestazioni. Serve un cambio immediato».

Infine uno sguardo al calendario con ben quattro gare consecutive allo Stadio Città del Tricolore contro Sampdoria, Cremonese e Pisa più il Sassuolo “fuori casa”: «Non dobbiamo guardare con pessimismo alle avversarie, prima di tutto dobbiamo ritrovare noi stessi e tornare a esprimerci come sappiamo. La salvezza passa dai punti che conquisteremo indipendentemente da chi ci troveremo di fronte».