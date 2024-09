Serie A, Juventus-Napoli: infortunio per Meret. Al suo posto entra Caprile

In questi istanti, Juventus e Napoli si stanno affrontando nel match valevole per il campionato di Serie A. La prima sostituzione è forzata in casa Napoli. Antonio Conte è costretto a sostituire Alex Meret, alle prese con un problema muscolare alla gamba. Al suo posto Elia Caprile, al debutto ufficiale con la maglia del Napoli.

Bisognerà, dunque, comprendere l’entità dell’infortunio dell’estremo difensore che potrebbe saltare la prossima sfida di Coppa Italia contro il Palermo di Dionisi.