Brescia sconfitto a Pisa, Maran: «Partita falsata da un episodio»

Al termine del match tra Pisa e Brescia, con le rondinelle uscite sconfitte, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Maran.

«Partita clamorosamente falsata da un episodio. L’avevo già capito in campo, figuriamoci a rivederlo. Il giocatore (Canestrelli, ndr) si sposta per far passare il pallone e così Lezzerini non può arrivarci. Peccato perchè la partita era in controllo nostro.

Fournou? Abbiamo parlato con l’arbitro e anche con Rocchi (designatore di serie B), che era qui. Loro sono convinti di quanto fatto, io la penso diversamente. Una situazione così non può esistere. Siamo partiti male, con un errore che ha condizionato l’inizio. Loro avevano entusiasmo, noi avevamo il freno a mano tirato. Sistemate un paio di cose poi la situazione stava andando meglio.

Settimana? Infortuni, febbri… Eppure fino a lunedì sembrava andare tutto bene… Appena ho finito la conferenza con voi, mi hanno detto che anche Juric aveva la febbre. Qualcuno ha stretto i denti tipo Borrelli e Moncini, qualcuno non ce l’ha fatta. Non è stata una settimana fortunata, ma siamo usciti bene nel secondo tempo e questo è un buon segno. La squadra mi è piaciuta nel secondo tempo, costringendo il Pisa a difendersi.

Due sconfitte su tre in sei giornate? Lavorando, non facendoci abbattere, rimanendo lucidi sulle analisi.

Coppa Italia? Prendiamo le gare una alla volta, come opportunità. Anche passare il turno in Coppa Italia può essere un’opportunità. Lunedì era tutto perfetto poi sono arrivati gli infortuni e le febbri…. Cistana e Galazzi sono da valutare con calma, capendo la sintomatologia del dolore. I due febbricitanti vediamo già nell’allenamento di domani come stanno».