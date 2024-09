Serie B: Modena avanti all’intervallo, Juve Stabia sotto 2-0

Termina il primo tempo del match tra Modena e Juve Stabia. Le due squadre si studiano in avvio: le vespe provano a prendere in mano il pallino del gioco, i canarini si mettono in attesa per ribaltare subito la manovra.

Al 22′ Abiuso lavora un pallone e premia l’inserimento di Bozhanaj che va giù dopo un contatto con Leone: il direttore di gara assegna la massima punizione al Modena. Proteste dei campani, il check del Var conferma la decisione di Prontera. Sul dischetto si presenta Palumbo che trasforma il penalty, battendo Thiam. Il raddoppio dei padroni di casa arriva al 44′ grazie alla rete di Santoro. All’intervallo è 2-0.