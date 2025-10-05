Serie A, Juventus-Milan: primo tempo equilibrato e senza gol

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Juventus e Milan, con entrambe le squadre che hanno creato qualche occasione senza riuscire a sbloccare il risultato. La Juventus ha avuto le occasioni migliori con Locatelli e Gatti, mentre Francisco Conceicao ha provato a rendersi pericoloso sugli sviluppi dei calci piazzati, senza trovare lo specchio della porta.

Il Milan, dal canto suo, ha fatto affidamento su Modric, Pavlovic e Rabiot per costruire gioco e creare pericoli, ma la retroguardia bianconera, guidata da Di Gregorio, è stata attenta sulle conclusioni centrali. Un intervento decisivo del portiere juventino ha negato il vantaggio a Gimenez in un paio di circostanze.

Il match è rimasto molto tattico, con continui scambi a centrocampo e qualche fallo di troppo, tra cui il giallo rifilato a Fofana. Nel finale della prima frazione la Juventus ha provato a sfruttare un calcio d’angolo, ma Maignan ha bloccato senza difficoltà. La ripresa si preannuncia aperta e spettacolare, con entrambe le squadre chiamate a cercare il gol del vantaggio.

