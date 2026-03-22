Serie A, Inter avanti all’intervallo: 0-1 alla Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
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Si chiude sullo 0-1 il primo tempo tra Fiorentina e Inter, con i nerazzurri subito in vantaggio e bravi a difendere il risultato.

L’avvio è fulmineo: dopo appena un minuto è Francesco Pio Esposito a sbloccare la gara con un colpo di testa preciso su assist di Nicolò Barella. L’Inter trova anche il raddoppio poco dopo, ma il gol dello stesso Barella viene annullato per fuorigioco.

La Fiorentina reagisce e crea diverse occasioni, soprattutto con Moise Kean, che impegna più volte Yann Sommer, decisivo tra i pali. I viola trovano anche la rete, ma viene annullata per posizione irregolare.


Il match resta equilibrato, con un leggero predominio territoriale dei nerazzurri (60% di possesso), ma anche con una Fiorentina pericolosa nelle ripartenze. Nel finale di tempo cresce la tensione, con ammonizioni per Federico Dimarco e Carlos Augusto.

All’intervallo decide dunque il gol lampo di Esposito, in una gara vivace e ancora apertissima.

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