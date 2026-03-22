Serie B, l’Entella supera la Reggiana con un secco 3-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
file4 (16)

Vittoria netta per l’Virtus Entella, che supera con un convincente 3-0 la AC Reggiana 1919 al termine di una gara controllata sin dai primi minuti.

La partita si sblocca subito: al 5’ è Andrea Franzoni a portare in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa preciso su cross di Di Mario. L’Entella continua a spingere e sfiora più volte il raddoppio, trovando però sulla propria strada un attento Micai, decisivo in diverse occasioni. La Reggiana prova a reagire, ma la miglior chance capita a Novakovich, che spreca da posizione favorevole.


Nella ripresa il match cambia definitivamente al 57’, quando la Reggiana resta in dieci uomini per l’espulsione di Novakovich. L’Entella ne approfitta e al 65’ trova il raddoppio con Michele Marconi, bravo a ribadire in rete dopo un calcio d’angolo.

Con gli ospiti in difficoltà, i liguri chiudono definitivamente i conti all’82’ grazie a Luigi Cuppone, che finalizza al meglio un assist in profondità. Successo meritato per l’Entella, che ha mostrato maggiore concretezza e solidità, mentre la Reggiana paga l’inferiorità numerica e una serata complicata sotto tutti i punti di vista.

LA CLASSIFICA

Venezia — 68

Frosinone — 65

Monza — 65

Palermo — 61

Catanzaro — 52

Modena — 50

Juve Stabia — 45

Cesena — 43

Carrarese — 39

Avellino — 39

Südtirol — 38

Empoli — 36

Padova — 34

Mantova — 34

Sampdoria — 34

Entella — 34

Bari — 31

Spezia — 30

Reggiana — 30

Pescara – 29

Altre notizie

file9 (3)

Serie B, Empoli-Pescara 4-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
file8 (6)

Serie B, Sampdoria-Avellino 2-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
file6 (8)

Serie B, Bari-Carrarese 0-3: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
file3 (31)

Sampdoria-Avellino 2-1, Lombardo tra gioia e incertezza: «Mi godo la vittoria, futuro? Vedremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
longo conferenza bari

Bari, Longo duro dopo il ko contro la Carrarese: «Inaccettabile prendere gol così»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
file2 (30)

Empoli, Caserta dopo il 4-2 al Pescara: «Palle inattive decisive, ma ci siamo complicati la vita»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
file1 (39)

Avellino, Ballardini dopo il ko con la Samp: «Ora ricarichiamo le energie»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
pagliuca

Di Marzio: “Panchina Padova, non solo Pagliuca: si valutano anche Semplici, Breda e Maran”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 202534

Serie B: Entella avanti 1-0 sulla Reggiana dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Palermo Spezia 1-0 (88) donadoni

Spezia, Donadoni in bilico: si pensa al ritorno di D’Angelo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Sudtirol-Frosinone 1-3, Alvini: «Vittoria significativa, andiamo a prenderli»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 191320

Serie B: la Sampdoria batte l’Avellino 2-1, terzo gol in blucerchiato per Brunori. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file9 (3)

Serie B, Empoli-Pescara 4-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
file8 (6)

Serie B, Sampdoria-Avellino 2-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
file6 (8)

Serie B, Bari-Carrarese 0-3: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
file5 (11)

Serie A, Inter avanti all’intervallo: 0-1 alla Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
file4 (16)

Serie B, l’Entella supera la Reggiana con un secco 3-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026