Serie B, l’Entella supera la Reggiana con un secco 3-0. La classifica aggiornata

Vittoria netta per l’Virtus Entella, che supera con un convincente 3-0 la AC Reggiana 1919 al termine di una gara controllata sin dai primi minuti.

La partita si sblocca subito: al 5’ è Andrea Franzoni a portare in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa preciso su cross di Di Mario. L’Entella continua a spingere e sfiora più volte il raddoppio, trovando però sulla propria strada un attento Micai, decisivo in diverse occasioni. La Reggiana prova a reagire, ma la miglior chance capita a Novakovich, che spreca da posizione favorevole.





Nella ripresa il match cambia definitivamente al 57’, quando la Reggiana resta in dieci uomini per l’espulsione di Novakovich. L’Entella ne approfitta e al 65’ trova il raddoppio con Michele Marconi, bravo a ribadire in rete dopo un calcio d’angolo.

Con gli ospiti in difficoltà, i liguri chiudono definitivamente i conti all’82’ grazie a Luigi Cuppone, che finalizza al meglio un assist in profondità. Successo meritato per l’Entella, che ha mostrato maggiore concretezza e solidità, mentre la Reggiana paga l’inferiorità numerica e una serata complicata sotto tutti i punti di vista.

LA CLASSIFICA

Venezia — 68

Frosinone — 65

Monza — 65

Palermo — 61

Catanzaro — 52

Modena — 50

Juve Stabia — 45

Cesena — 43

Carrarese — 39

Avellino — 39

Südtirol — 38

Empoli — 36

Padova — 34

Mantova — 34

Sampdoria — 34

Entella — 34

Bari — 31

Spezia — 30

Reggiana — 30

Pescara – 29