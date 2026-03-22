Serie B, l’Entella supera la Reggiana con un secco 3-0. La classifica aggiornata
Vittoria netta per l’Virtus Entella, che supera con un convincente 3-0 la AC Reggiana 1919 al termine di una gara controllata sin dai primi minuti.
La partita si sblocca subito: al 5’ è Andrea Franzoni a portare in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa preciso su cross di Di Mario. L’Entella continua a spingere e sfiora più volte il raddoppio, trovando però sulla propria strada un attento Micai, decisivo in diverse occasioni. La Reggiana prova a reagire, ma la miglior chance capita a Novakovich, che spreca da posizione favorevole.
Nella ripresa il match cambia definitivamente al 57’, quando la Reggiana resta in dieci uomini per l’espulsione di Novakovich. L’Entella ne approfitta e al 65’ trova il raddoppio con Michele Marconi, bravo a ribadire in rete dopo un calcio d’angolo.
Con gli ospiti in difficoltà, i liguri chiudono definitivamente i conti all’82’ grazie a Luigi Cuppone, che finalizza al meglio un assist in profondità. Successo meritato per l’Entella, che ha mostrato maggiore concretezza e solidità, mentre la Reggiana paga l’inferiorità numerica e una serata complicata sotto tutti i punti di vista.
LA CLASSIFICA
Venezia — 68
Frosinone — 65
Monza — 65
Palermo — 61
Catanzaro — 52
Modena — 50
Juve Stabia — 45
Cesena — 43
Carrarese — 39
Avellino — 39
Südtirol — 38
Empoli — 36
Padova — 34
Mantova — 34
Sampdoria — 34
Entella — 34
Bari — 31
Spezia — 30
Reggiana — 30
Pescara – 29