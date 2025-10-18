Serie A: Inter avanti 0-1 all’intervallo sulla Roma

Allo stadio Olimpico l’Inter chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo del big match contro la Roma, valido per l’ottava giornata di Serie A. A decidere fin qui è il gol di Ange-Yoan Bonny al 6’, servito da un’intuizione geniale di Nicolò Barella, che ha strappato palla e inventato l’assist per il compagno, bravo a battere Svilar con un preciso destro rasoterra.

Il primo tempo è stato intenso e ricco di duelli, con la squadra di Simone Inzaghi più ordinata e propositiva nella manovra, mentre la Roma ha cercato di reagire sfruttando i calci piazzati. Tra i più attivi per i giallorossi Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, ma Yann Sommer è stato attento nelle uscite e sugli inserimenti avversari.