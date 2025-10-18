Serie B: il Cesena espugna il Picco, Spezia battuto 1-2. La classifica aggiornata

Ottobre 18, 2025

Al termine di una sfida combattuta, il Cesena espugna lo stadio Alberto Picco superando lo Spezia per 2-1 nell’ottava giornata di Serie B. I romagnoli, reduci da un periodo complicato, tornano al successo grazie a una prestazione concreta e cinica.

Dopo un primo tempo equilibrato, il Cesena passa in vantaggio con Cristian Shpendi, bravo a sfruttare un errore difensivo dello Spezia. I padroni di casa provano a reagire ma subiscono il raddoppio nella ripresa, firmato da Castagnetti con un preciso rasoterra dal limite. Nel finale Lapadula accorcia le distanze per lo Spezia, ma non basta: la squadra ligure incassa la quinta sconfitta stagionale e resta ancora senza vittorie.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Modena – 17

Palermo – 15

Frosinone – 14

Cesena – 14

Monza – 14

Juve Stabia – 13

Venezia – 12

Reggiana – 12

Avellino – 12

Carrarese – 11

Südtirol – 10

Entella – 9

Empoli – 9

Padova – 8

Catanzaro – 6

Pescara – 6

Bari – 6

Sampdoria – 5

Mantova – 5

Spezia – 3

