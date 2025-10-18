Serie B: il Cesena espugna il Picco, Spezia battuto 1-2. La classifica aggiornata
Al termine di una sfida combattuta, il Cesena espugna lo stadio Alberto Picco superando lo Spezia per 2-1 nell’ottava giornata di Serie B. I romagnoli, reduci da un periodo complicato, tornano al successo grazie a una prestazione concreta e cinica.
Dopo un primo tempo equilibrato, il Cesena passa in vantaggio con Cristian Shpendi, bravo a sfruttare un errore difensivo dello Spezia. I padroni di casa provano a reagire ma subiscono il raddoppio nella ripresa, firmato da Castagnetti con un preciso rasoterra dal limite. Nel finale Lapadula accorcia le distanze per lo Spezia, ma non basta: la squadra ligure incassa la quinta sconfitta stagionale e resta ancora senza vittorie.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Modena – 17
Palermo – 15
Frosinone – 14
Cesena – 14
Monza – 14
Juve Stabia – 13
Venezia – 12
Reggiana – 12
Avellino – 12
Carrarese – 11
Südtirol – 10
Entella – 9
Empoli – 9
Padova – 8
Catanzaro – 6
Pescara – 6
Bari – 6
Sampdoria – 5
Mantova – 5
Spezia – 3