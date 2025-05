Serie A: gol di Dovbyk allo scadere, Roma avanti 1 a 0 sulla Fiorentina all’intervallo

Si è appena concluso sul risultato di 1 a 0 il primo tempo di Roma-Fiorentina, match valido per la 35esima giornata di Serie A che mette in palio punti pesanti per l’Europa. Gara al momento molto equilibrata e con poche occasioni create. Fase di studio di entrambe nei primi venti minuti, poi due tentativi di Moise Kean che trovano gli attenti guantoni di Svilar. Successivamente arriva anche uno squillo dei giallorossi con Celik ma De Gea è reattivo a rispondere presente. Poi, al 49′, allo scadere del recupero, Shomurodov fa sponda a Dovbyk sugli sviluppi di un corner e arriva l’1 a 0 della Roma.

