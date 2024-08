Serie A: Empoli avanti all’Olimpico, Roma sotto 0-1 all’intervallo, vince il Napoli. I risultati parziali

Terminano i primi tempi dei match di Serie A.

Napoli-Bologna 1-0. Avanti gli azzurri sul Bologna all’intervallo, dopo un primo tempo principalmente equilibrato. Gli azzurri sbloccano il match solo al 45+2′, con il Bologna che nel secondo tempo dovrà ribaltare il match.

Roma-Empoli 0-1. Roma clamorosamente in svantaggio all’Olimpico. Gyasi al 45′ butta in rete la palla del vantaggio per gli azzurri: la Roma ha provato a rendersi pericolosa senza mai impensierire concretamente gli avversari.