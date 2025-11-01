Serie A: avanti 1-0 l’Udinese contro l’Atalanta dopo i primi 45
Termina il primo tempo del match tra Udinese e Atalanta, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A. Avanti per 1-0 in bianconeri, decide al momento l’incontro la rete al 40′ minuto di Nicolo Zaniolo.
Dopo un inizio di gara di studio tra le due squadre, sono i padroni di casa a prendere la partita in mano. E, dopo alcune occasioni non sfruttate, sbloccano il match al 40′ con la rete di Zaniolo. Brutto primo tempo per la formazione di Ivan Juric, che conclude i primi 45 minuti senza un tiro in porta