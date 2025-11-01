Palermo, gli auguri di Giovanni Tedesco: «Mai stato un tifoso occasionale, buon compleanno Palermo mio»

Nel giorno del 125° anniversario del Palermo, arrivano anche gli auguri di Giovanni Tedesco, bandiera e simbolo di attaccamento ai colori rosanero.

L’attuale allenatore del Perugia, che in carriera ha indossato la fascia di capitano e seduto anche sulla panchina del Palermo, ha pubblicato su Instagram una foto d’infanzia accompagnata da parole cariche d’affetto:

«Ho avuto la fortuna di indossare questa maglia e di viverla da dentro e da sempre. Mai stato un tifoso occasionale, buon compleanno Palermo mio 💗🖤».

Un messaggio che racchiude l’essenza del suo legame con la città e con la squadra che ha rappresentato da calciatore e poi da tecnico. Tedesco, palermitano doc, è da sempre legato ai colori rosanero, con cui ha vissuto pagine di grande intensità sportiva e umana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Tedesco (@giovannitedesco04)