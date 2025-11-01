Palermo, gli auguri di Ilija Nestorovski: «Il Palermo è una parte importante della mia vita. Grazie di cuore»

Nel giorno del 125° anniversario del Palermo, anche Ilija Nestorovski ha voluto rendere omaggio alla squadra che ha segnato profondamente la sua carriera e la sua vita.

Attraverso un lungo e sentito messaggio pubblicato su Instagram, l’ex capitano rosanero ha ricordato gli anni trascorsi al “Barbera”, esprimendo con parole cariche d’affetto il legame con i colori rosanero:

«Oggi il Palermo compie 125 anni… una storia lunga, piena di passione, orgoglio e amore per una città unica. Per me non è una semplice squadra: è una parte importante della mia vita. Dal 2016 al 2019 ho avuto l’onore di indossare questa maglia, di giocare davanti a una tifoseria incredibile e di vivere emozioni che porterò sempre con me. In quei tre anni ho collezionato 99 presenze e 40 gol, ma i numeri non raccontano tutto… ciò che resta davvero sono i ricordi, l’affetto della gente e la magia del Barbera».

L’ex attaccante macedone, oggi protagonista in Serie A, ha poi aggiunto:

«Il Palermo è stata una delle parentesi più belle della mia carriera, e per questo oggi voglio dire solo una cosa: grazie di cuore, Palermo. Vi auguro il meglio per il futuro, e spero con tutto il cuore di vedervi presto lì dove meritate di stare. Forza Palermo, sempre!».

Parole sincere e commoventi da parte di chi, con la fascia al braccio e i gol sotto la Curva Nord, è diventato un simbolo di dedizione e amore verso il Palermo.