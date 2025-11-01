Palermo, il messaggio di Walter Sabatini: «Avrei voluto essere lì a festeggiare i 125 anni. So che Osti e Inzaghi riusciranno nella promozione»

Anche Walter Sabatini, storico direttore sportivo del Palermo durante una delle epoche più gloriose del club, ha voluto rendere omaggio ai 125 anni di storia rosanero con un messaggio pubblicato su Instagram.

«Avrei dovuto essere lì a Palermo a festeggiare i 125 anni dalla nascita e silenziosamente dentro di me festeggiare i miei 3 meravigliosi ed irripetibili anni a Palermo. 125 anni di una storia speciale. Uno dei miei più grandi desideri sarebbe la promozione in Serie A e so che Carlo Osti e Filippo Inzaghi riusciranno 💗🖤».

Parole che trasudano nostalgia e affetto da parte di uno dei dirigenti che hanno lasciato un segno profondo nella storia recente del club. Sotto la sua gestione, infatti, il Palermo visse stagioni indimenticabili, con talenti come Pastore, Cavani, Dybala e tanti altri che contribuirono a scrivere pagine importanti di calcio e di emozioni.

Sabatini ha voluto così unirsi virtualmente alla grande festa rosanero, esprimendo fiducia nel lavoro dell’attuale dirigenza guidata da Carlo Osti e nel tecnico Filippo Inzaghi, con la speranza di rivedere presto il Palermo nel palcoscenico che gli compete: la Serie A.