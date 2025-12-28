Serie A: al “Dall’ara” termina 1-1 tra Bologna e Sassuolo. La classifica aggiornata
Termina in parità al “Dall’Ara” il match tra Bologna e Sassuolo. Nessuna delle due squadre riesce ad avere la meglio in una gara equilibrata dall’inizio alla fine, dove le due compagini si dividono la posta in palio
Prima fase di gioco di studio tra le due squadre. Al 31′ la partita si accende e arriva la prima clamorosa occasione del match targata neroverde: Pinamonti approfitta di un’incertezza difensiva di Lucumí ma a tu per tu con Ravaglia non riesce a trovare il tap-in vincente.
Un minuto più tardi ci provano anche i padroni di casa: Rowe in ripartenza serve in area Dallinga, che prova la conclusione di mancino con Candè che salva sulla linea, con la prima frazione di gioco si conclude sul risultato di 0-0.
Nella ripresa parte subito forte il Bologna, che al 46′ sblocca il risultato: Fabbian attacca l’area di rigore e con il destro di prima intenzione spedisce in rete. Non tarda ad arrivare la reazione del Sassuolo, che al 63′ trova la rete del pari: Muharemovic svetta di testa e beffa Ravaglia, firmando la rete del definitivo pareggio.
Un punto che serve a poco al Bologna, che vede allontanarsi la zona Champions League. Mentre, sale a quota 22 punti in classifica il Sassuolo, che occupa adesso la decima posizione. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Milan – 35
Napoli – 34
Inter – 33
Juventus – 32
Roma – 30
Como – 27
Bologna – 26
Lazio – 24
Atalanta – 22
Sassuolo – 22
Udinese – 22
Cremonese – 21
Torino – 20
Cagliari – 18
Parma – 17
Lecce – 16
Genoa – 14
Verona – 12
Pisa – 11
Fiorentina – 9