Pedulla: “Mantova, in chiusura per Bardi dal Palermo”
Si muove il mercato in uscita del Palermo, con uno dei tanti portieri dei rosanero che è vicino a lasciare il club. Infatti, secondo quanto riportato da Alfredo Pedulla, il Mantova sarebbe in chiusura per l’estremo difensore.
Dopo esser arriva dalla Reggiana durante il mercato estivo, adesso Bardi è veramente vicino ad abbandonare il capoluogo siciliano. Si tratta di un operazione di prestito con diritto di riscatto in caso di salvezza. La trattativa è ormai agli ultimi dettagli.