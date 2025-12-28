Catanzaro, un club di Serie C su Verrengia

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 28, 2025

Si muove il mercato in uscita del Catanzaro, con uno dei suoi difensori che è stato messo nel mirino da un club di Serie C. Infatti, secondo quanto riportato da “Il Sannio Quotidiano”, il Benevento sta sondando il terreno per arrivare a Bruno Verrengia, rinforzando la rosa in ottica volata per la Serie B.

Classe 2003, Verrengia non ha trovato molto spazio con i giallorossi in questo inizio di stagione, collezionando appena 8 presenze e mettendo a segno un gol.

Ultimissime

Catanzaro, un club di Serie C su Verrengia

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 28, 2025

Sampdoria, idea Odenthal per la difesa

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 28, 2025

Serie A: pari senza reti tra Bologna e Sassuolo dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 28, 2025

Palermo-Brunori, lacrime da addio. Con il Padova nel destino…

Rosario Di Stefano Dicembre 28, 2025

Palermo-Padova 1-0, Inzaghi carica l’ambiente: «Avanti tutta»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 28, 2025