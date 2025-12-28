Catanzaro, un club di Serie C su Verrengia
Si muove il mercato in uscita del Catanzaro, con uno dei suoi difensori che è stato messo nel mirino da un club di Serie C. Infatti, secondo quanto riportato da “Il Sannio Quotidiano”, il Benevento sta sondando il terreno per arrivare a Bruno Verrengia, rinforzando la rosa in ottica volata per la Serie B.
Classe 2003, Verrengia non ha trovato molto spazio con i giallorossi in questo inizio di stagione, collezionando appena 8 presenze e mettendo a segno un gol.