Serie A, 17ª giornata: finali e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 27, 2025

La 17ª giornata di Serie A consegna verdetti pesanti sia in zona Europa sia nella lotta salvezza, con risultati che incidono direttamente sugli equilibri della classifica.

Lecce – Como 0-3
Il Como torna a vincere con autorità dopo due ko consecutivi contro Roma e Inter. Al Via del Mare la squadra di Fabregas passa già nel primo tempo con Nico Paz, tra le polemiche e con l’espulsione di Di Francesco. Nella ripresa i lariani dilagano: prima Jacobo Ramon al 66’, poi Douvikas al 76’. Como sesto, Lecce sedicesimo con un margine ancora rassicurante sulla zona rossa.

Torino – Cagliari 1-2
Colpo esterno pesantissimo del Cagliari all’Olimpico Grande Torino. Granata avanti con Vlasic, risposta rossoblù firmata Prati prima dell’intervallo. Nella ripresa decide una splendida azione personale di Semih Kilicsoy, al secondo gol consecutivo in Serie A. Per i sardi è la prima vittoria in trasferta da settembre.

CLASSIFICA SERIE A (dopo 17 giornate)

Inter 33

Milan 32

Napoli 31

Roma 30

Juventus 29

Como 27

Bologna 25

Lazio 23

Atalanta 22

Sassuolo 21

Cremonese 21

Udinese 21

Torino 20

Cagliari 18

Parma 17

Lecce 16

Genoa 14

Verona 12

Pisa 11

Fiorentina 9

Il Como si inserisce con forza nella corsa europea, mentre il Cagliari respira in chiave salvezza. In coda resta delicata la situazione di Lecce, Genoa, Verona e Pisa, con la Fiorentina sempre più in difficoltà. La corsa scudetto resta apertissima, con Inter, Milan e Napoli racchiuse in appena due punti.

